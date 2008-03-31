Куніцин звинувачує регіоналів у спробах дискредитувати дії виконавчої влади

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН звинувачує депутатів Партії регіонів, які складають більшість у міській раді, в спробах «зірвати і дискредитувати все те, що робить виконавча влада Севастополя, Президент, Кабінет Міністрів України».

У коментарі, опублікованому сьогодні он-лайн-газетою «Новий Севастополь», С.КУНІЦИН підкреслює, що «комусь дуже не подобається, що ми за останні півтора роки прийняли урядову програму ціною 6,8 млрд. грн., почали будувати соціально значущі об`єкти, зокрема, здали в експлуатацію балаклавську транспортну розв`язку, реконструюємо історичний центр міста, фінансуємо реконструкцію об`єктів охорони здоров`я, культури, освіти, тобто те, що не робилося більше 15 років». За словами глави виконавчої влади міста, «ці люди можуть тільки спекулювати російською мовою, НАТО, антиНАТО, на придуманих корупційних діяннях».

За словами С.КУНІЦИНА, у нього «створилося враження, що в Севастополі працює група людей, яких, взагалі кажучи, можна назвати мафією. Вони під прикриттям патріотизму нікого не хочуть впускати в місто для того, щоб прикривати тим самим свої непристойні діяння. Севастопольцям намагаються утлумачити, мов, ми – «прийшлі» (йдеться про те, що декілька заступників С.КУНІЦИНА прийшли з ним із Сімферополя - УНІАН)».

В той же час С.КУНІЦИН подякував ветеранському корпусу Севастополя, який, за його словами, підтримує міську адміністрацію в справі реконструкції історичного центру, військових пам`ятників. Він також переконаний в тому, що «жителі Севастополя, врешті-решт, розберуться, хто насправді патріот міста, а хто себе тільки видає за патріота». С.КУНІЦИН висловив удячність «севастопольцям, які в своїй масі не підтримують цю «охлократію» та не реагують в більшості своїй на так звані мітинги протесту».

Як додав глава міськдержадміністрації, він неодноразово пропонував голові Севастопольської міськради Валерію САРАТОВУ «співпрацю, але вже більше пропонувати не буду, тому що у мене теж є почуття власної гідності». За його словами, «таке враження, що кістяк депутатського корпусу хоче зірвати ювілей міста, дискредитувати саму ідею. Їм не подобається, що, як вони говорять, прийшлі роблять більше, ніж місцеві представники влади». «Вони розуміють, що якщо ми цей ювілей гідно проведемо, то вже ніхто за них голосувати не буде. Тому що у них одне базікання і склоки, а у нас реальні справи», - сказав С.КУНІЦИН.