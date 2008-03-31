Погода на День дурня

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 1 квітня, в Криму невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 1°-6° тепла, вдень 9°-14° тепла. Вітер північний 7-12 м/с.

Вночі 1 квітня у центральних областях України пройдуть сильні дощі, на заході, а вдень на сході країни, в Криму та Приазов`ї - невеликий дощ. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в західних областях до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, у південній частині, східних областях та на крайньому заході країни 10-15° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

2 квітня в Криму дощитиме. Температура на півострові вночі 4°-9° тепла, вдень 8°-13° тепла. 3-5 квітня також дощ.