1 квітня - 14.00. Засідання Ради міністров АРК.

На порядку денному засідання більш як 30 питань: про заходи щодо підготовки і проведення курортного сезону-2008, про заходи щодо поліпшення транспортного обслуговування в період курортного сезону-2008, про заходи по дотриманню водного законодавства на водних об`єктах і землях водного фонду в АРК ті ін.

Зала засідань Радміну.