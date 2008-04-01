Засідання Ради міністров АРК
10:24, 01 квітня 2008Крым
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1 квітня - 14.00. Засідання Ради міністров АРК.
На порядку денному засідання більш як 30 питань: про заходи щодо підготовки і проведення курортного сезону-2008, про заходи щодо поліпшення транспортного обслуговування в період курортного сезону-2008, про заходи по дотриманню водного законодавства на водних об`єктах і землях водного фонду в АРК ті ін.
Зала засідань Радміну.
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