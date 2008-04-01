Зіткнулися 3 авто - 5 постраждалих

У Криму на 51 км автодороги Сімферополь – Євпаторія зіткнулися 3 автомобілі, внаслідок чого 5 осіб отримали травми.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ у Криму, автомобиль ВАЗ-21104 виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями ГАЗ-31105-101 та «Шевролет – Авіо».

У дорожній аварії травми різного ступеня тяжкості отримали водій ВАЗ-21104 (1980 р.н., мешканець Донецької обл.), водій «Шевролет – Авіо» (1979 р.н., мешканець Євпаторії), водій ГАЗ (1951 р.н., мешканець Сакського району автономії) та 2 пасажири цього автомобіля (мешканець та мешканка Євпаторії).