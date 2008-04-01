Дід, борючись ... з примарою дружини, спалив квартиру

В Євпаторії (Крим) немолодий чоловік спалив власну квартиру, бажаючи "позбавитися від примари дружини".

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму.

Пожежа відбулася в п`ятиповерхівці. Сусідів турбував один із мешканців під`їзду, який поводився дивно. «Дід неспокійно бігав по квартирі, лякаючи сусідів криками і загрожуючи всіх спалити», - повідомляє МНС. Дільничний не знайшов в квартирі діда, а трохи пізніше мешканці під`їзду почули сильний запах диму.

Як виявилось, господар квартири у себе в кімнаті на дивані влаштував вогнище із старих речей, а сам спробував втекти. Але діда-піромана затримали міліціянти. Вогонь встиг розповсюдився на меблі, від високої температури порепалися стекла у вікнах, вся квартира покрилася кіптявою. Пожежу, площа якої склала близько 18 квадратів, рятувальники загасили в лічені хвилини.

«Дід признався міліціонерам, що, спаливши квартиру, намагався позбавитися від примари дружини, яка розляглася у ванною», - повідомляє МНС.

Зараз дідом займаються лікарі психіатричної лікарні.