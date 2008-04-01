Завершується опалювальний сезон
11:05, 01 квітня 2008Крым
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У Севастополі - сьогодні
У Севастополі опалювальний сезон завершиться сьогодні, 1 квітня.
Як повідомляє відділ у справах преси і інформації Севастопольської міськдержадміністрації, опалювальний сезон буде припинений 1 квітня відповідно до розпорядження Севастопольської МДА від 21 березня 2008 року.
Проте, при пониженні середньодобової температури зовнішнього повітря до +8° здійснюватимуться протопки згідно температурному графіку.
Опалювання лікарень, шкіл, дитячих дошкільних установ буде продовжено до 15 квітня.
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