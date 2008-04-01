Завершується опалювальний сезон

У Севастополі - сьогодні

У Севастополі опалювальний сезон завершиться сьогодні, 1 квітня. Як повідомляє відділ у справах преси і інформації Севастопольської міськдержадміністрації, опалювальний сезон буде припинений 1 квітня відповідно до розпорядження Севастопольської МДА від 21 березня 2008 року. Проте, при пониженні середньодобової температури зовнішнього повітря до +8° здійснюватимуться протопки згідно температурному графіку. Опалювання лікарень, шкіл, дитячих дошкільних установ буде продовжено до 15 квітня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter