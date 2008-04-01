У Криму викрито посадових осіб, які захопили понад 158 га землі

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які самовільно зайняли земельну ділянку площею понад 158 га на території однієї сільської ради.

Як інформує прес-служба МВС України, посадовці використовували землю під посіви озимих культур, чим завдали збитки державі на суму 518 тис. гривень.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).