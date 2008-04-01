”Масандра” боротиметься з фальсифікатом

Національне виробничо-аграрне об`єднання «Масандра» збирається боротися з фальсифікацією своєї продукції.

Про це повідомляє прес-служба мерії Ялти з посиланням на генерального директора «Массандри» Миколу БОЙКА.

Мер Ялти Сергій БРАЙКО дав доручення управлінню споживчого ринку і реклами провести роботу із стаціонарними магазинами, щоб у продажу не з`являлося фальсифіковане масандровське вино.

Минулого року НВАО «Масандра» зібрала 25.146 тонн винограду.