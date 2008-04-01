Капітану ”Яохая” шиють справу

Поліція Гонконгу порушила кримінальну справу проти капітана китайського суховантажу "Яохай", після зіткнення з яким затонуло українське судно "Нафтогаз-67", повідомив заступник голови експертної комісії, перший заступник міністра транспорту і зв`язку України Василь ШЕВЧЕНКО.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, капітана звинувачують у порушенні правил маневрування, повідомляє NEWSru

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Гонконзькій протоці зіткнулися українське судно "Нафтогаз-67" (власник "Чорноморнафтогаз", Сімферополь) і великотоннажний китайський суховантаж "Яохай". Українське судно, одержавши чотириметрову пробоїну, затонуло протягом декількох хвилин. На його борту перебували 25 людей. Шестеро громадян України і одного громадянина Китаю вдалося врятувати. Пізніше були підняті на поверхню тіла трьох загиблих моряків. Решту 15 членів екіпажа - громадян України - поки знайти не вдалося.