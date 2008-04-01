Семінар ”Робота з джерелами інформації: правові і етичні аспекти”

10-11 квітня в Інформаційному прес-центрі відбудеться семінар для журналістів незалежних ЗМІ Криму на тему: "Робота з джерелами інформації: правові і етичні аспекти".

Семінар проводять: Володимир Зубарев - Голова Кримської Республіканської Колегії Адвокатів і Валентина Самар - медіатренер, директор Інформаційного прес-центру.

Заняття проходитимуть в приміщенні Інформаційного прес-центру (вул.Севастопольська, 8, к.106, Будинок Профспілок, 3-й поверх) з 10.00 до 17.00 з перервою на обід.

Для участі необхідно заповнити анкету і відправити її по електронній пошті ipc.crimea@mail.ru або факсом: (0652) 25-15-48 (Ірина Попкова) до 15.00 7 квітня 2008 р.