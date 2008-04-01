Капітан ”Яохая” відмовився балакати зі слідчими

Капітан китайського судна „Яохай”, з яким зіткнувся український буксир “Нафтогаз-67”, відмовився відповідати на запитання слідчих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України в Китайській Народній Республіці, сьогодні було проведено перший допит капітана судна „Яохай”, який 31 березня був затриманий за відповідним поданням кримінальної поліції Гонконгу.

Капітан заявив про своє незадовільне самопочуття та, пославшись на пережитий стрес, відмовився відповідати на запитання слідчих. Аналогічною була спроба допитати одного з членів екіпажу китайського судна, які несли вахту в момент катастрофи.

Також сьогодні відбулося чергове спільне засідання комісії з розслідування обставин морської події, внаслідок якої 22 березня ц.р. затонуло українське судно „Нафтогаз-67”, під головуванням керівника групи українських експертів, першого заступника міністра транспорту і зв’язку Василя ШЕВЧЕНКА та Директора департаменту морських справ уряду Гонконгу. В ході засідання було обговорено проект спільного підсумкового документа за результатами проведеного розслідування.

Посольство України у КНР завершує виконання формальностей, пов’язаних з відльотом з Гонконгу на Батьківщину групи українських експертів, за винятком представників „Чорноморнафтогазу”.

Посольство України в КНР продовжує надавати необхідне сприяння українським експертам. Справа перебуває на особливому контролі МЗС України та Посольства України в КНР.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Гонконзькій протоці зіткнулися українське судно «Нафтогаз-67» і великотоннажний китайський суховантаж «Яохай».

Українське судно, одержавши чотириметрову пробоїну, затонуло протягом декількох хвилин. На його борту перебували 25 осіб. Шестеро громадян України і одного громадянина Китаю вдалося врятувати. Пізніше були підняті на поверхню тіла трьох загиблих моряків. Решту 15 членів екіпажу - громадян України поки знайти не вдалося.