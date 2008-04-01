Журналістів научать працювати з джерелами

10-11 квітня в Сімферополі (Крим) відбудеться семінар для журналістів незалежних ЗМІ Криму «Робота з джерелами інформації: правові і етичні аспекти».

Семінар проводять голова Кримської республіканської колегії адвокатів Володимир ЗУБАРЄВ і медіатренер, директор Інформаційного прес-центру Валентина САМАР.

Як повідомляє Інформаційний прес-центр, в ході семінару будуть розглянуті питання: роль мас-медіа в забезпеченні права громадян на інформацію; конституційні і законодавчі гарантії свободи слова, присутність ЗМІ в органах державної влади і місцевого самоврядування для висвітлення їх роботи; інформаційні запити; практичні шляхи і можливості отримання журналістами інформації, захист ЗМІ в судових процесах та ін.

Семінар проводиться в рамках проекту «Розширення практичних можливостей журналістів і суспільства в цілому для відстоювання своїх конституційних прав на свободу слова і свободу висловлювання думки, вільне отримання і розповсюдження інформації», підтриманого Міжнародним фондом «Відродження».