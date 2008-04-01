Направлено до суду справу стосовно голови кооперативу в Судаку
20:02, 01 квітня 2008Крым
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$20 тисяч хабара перетворено на доказ
Слідчим відділом прокуратури Криму закінчено розслідування кримінальної справи, порушеної у лютому цього року стосовно голови кооперативу в Судаку - керівниця обвинувачується в одержанні 20 тисяч американських доларів за надання земельної ділянки у межах садового товариства.
Кримінальну справу направлено до суду, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
Суду належить розглядати по суті зібрані прокуратурою Криму докази вини обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України - одержання хабара, поєднане з його вимаганням.
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