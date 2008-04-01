Направлено до суду справу стосовно голови кооперативу в Судаку

Слідчим відділом прокуратури Криму закінчено розслідування кримінальної справи, порушеної у лютому цього року стосовно голови кооперативу в Судаку - керівниця обвинувачується в одержанні 20 тисяч американських доларів за надання земельної ділянки у межах садового товариства.

Кримінальну справу направлено до суду, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Суду належить розглядати по суті зібрані прокуратурою Криму докази вини обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України - одержання хабара, поєднане з його вимаганням.