Лужков: вступ України до НАТО зробить проблемним питання приналежності Криму

Вступ України до НАТО зробить знову проблемним питання приналежності Криму. Таку думку висловив мер Москви Юрій Лужков в прямому ефірі телеканалу ТВЦ в програмі "Обличчям до міста".

"Росія мусить зробити певні кроки щодо виходу з Договору про дружбу з Україною. Також треба ухвалити відповідні рішення в плані реалізації захисту своїх інтересів на Чорноморському флоті ",- зазначив Ю.Лужков.

"Нещодавно Віктор Ющенко заявляв, що не робитиме кроків щодо виходу України з Договору про дружбу. При цьому керівництво України всупереч волевиявленню свого народу, прагне потрапити в НАТО, про яку дружбу може йтися, коли Україна вступає у ворожу військову структуру, яка всіма помислами нависла над Росією", - сказав Ю.Лужков.

Мер також наголосив, що дружба Росії і України є вигідною для України у сфері постачань газу, а також у сфері торговельно-економічних зв`язків. Ю.Лужков назвав вступ України до НАТО унікальним за своєю необміркованістю кроком.