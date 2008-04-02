Лужков: вступ України до НАТО зробить проблемним питання приналежності Криму
Росія мусить зробити певні кроки
Вступ України до НАТО зробить знову проблемним питання приналежності Криму. Таку думку висловив мер Москви Юрій Лужков в прямому ефірі телеканалу ТВЦ в програмі "Обличчям до міста".
"Росія мусить зробити певні кроки щодо виходу з Договору про дружбу з Україною. Також треба ухвалити відповідні рішення в плані реалізації захисту своїх інтересів на Чорноморському флоті ",- зазначив Ю.Лужков.
"Нещодавно Віктор Ющенко заявляв, що не робитиме кроків щодо виходу України з Договору про дружбу. При цьому керівництво України всупереч волевиявленню свого народу, прагне потрапити в НАТО, про яку дружбу може йтися, коли Україна вступає у ворожу військову структуру, яка всіма помислами нависла над Росією", - сказав Ю.Лужков.
Мер також наголосив, що дружба Росії і України є вигідною для України у сфері постачань газу, а також у сфері торговельно-економічних зв`язків. Ю.Лужков назвав вступ України до НАТО унікальним за своєю необміркованістю кроком.