Позиція Німеччини щодо України: ще рік - другий почекає з ПДЧ

Канцлер Німеччини Анґела Меркель вважає, що поспішні рішення відносно України та Грузії можуть завдати шкоди всім учасникам переговорів. Вона заявила про це напередодні відкриття саміту Північноатлантичного альянсу в Бухаресті.

Анґела Меркель дала зрозуміти, що двері в НАТО залишаються для України відкритими. Проте Україна повинна спочатку дійти внутрішньополітичного консенсусу, тобто, більшість населення повинна висловитися за вступ до НАТО.

Спікер фракції вільних демократів у Бундестазі Маркус Ленінґ вважає, що нічого не трапиться, якщо Україна ще рік - другий почекає: «Ми говоримо не про членство, а про підготовку до цього - до так званого плану набуття членства в НАТО. Я був би за те, щоб цей план було відстрочено на два-три роки». На стрімкому рішенні наполягають США, які хотіли б уже зараз відкрити двері альянсу для Києва. Ця ситуація цілком може стати для НАТО лакмусовим папірцем внутрішньої згоди, оскільки в Європі цю позицію розділяють не всі. «У випадку з Україною, американці формують перспективи з певними позитивними сигналами, тоді як Європа демонструє обережність і скепсис»,- сказав німецький експерт з НАТО Свен Зінґхофен.

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