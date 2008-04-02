У Ющенка цікавляться, коли спікер Криму подасть декларацію про доходи

У Представництві Президента України в Криму цікавляться термінами подачі головою Верховної Ради автономії Анатолієм ГРИЦЕНКОМ декларації про доходи.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заступник постійного представника глави держави в Криму Валерій ПРОБЕЙ-ГОЛОВА заявив, що кримський спікер «водить нас за ніс уже другий рік».

«Вже Президент двічі чи тричі подав декларацію, вже спікер (ВР України – УНІАН) подав декларацію, вже всі подали декларацію! Де декларація нашого спікера?», - поцікавився В.ПРОБЕЙ-ГОЛОВА.

На його думку, кримський спікер не подає декларацію, адже йому доведеться пояснювати, «звідки це все: яхти, мерседеси, земля».

Заступник постпреда Президента в Криму заявив про утаємниченість кримської влади. Він зазначив, що «половина (представників керівництва АРК – УНІАН) написали прочерки» в своїх деклараціях, мовляв, у них «немає ні кола, ні двора».

Як повідомляв УНІАН, у березні А.ГРИЦЕНКО заявив журналістам, що закінчує писати декларацію про доходи, і пообіцяв надіслати її в засоби масової інформації.