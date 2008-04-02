За 10 років українців поменшало на 4 мільйони

За 6 років державне фінансування медицини зросло в 4 рази, споживання ліків – утричі. А рівень смертності в країні лише збільшився, порахували експерти ООН.

Причина – неефективне розподілення грошей бюджету, а також відсутність системи охорони здоров’я, кажуть фахівці. За останні 17 років медична галузь не змінилася. І працює застаріла модель, створена за часів СРСР. А кожен восьмий українець почувається хворим – свідчать опитування, пише газета «Дело».

За останні 10 років українська нація втратила 4 млн. людей. Більшість – чоловіки. Третина українців, які занедужали торік, страждали на порушення кровоносної системи.

ICTV