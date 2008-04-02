68 млн. грн. доходів приховав кримський підприємець

У Сімферополі (Крим) викрито схему ухилення від оподаткування шляхом приховування доходів приватним підприємцем, який здійснював оптову торгівлю продуктами харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, підприємець приховав доходи на загальну суму 67,9 млн. грн. «34,7 млн. грн., що надійшли на розрахунковий рахунок, і 33,2 млн. грн. - готівковими коштами в касу», - повідомляють податківці.

Окрім цього, в ході зустрічних перевірок з`ясувалося, що у підприємця відсутні документи, що підтверджують розрахунки з деякими постачальниками-контрагентами. «В результаті був необгрунтовано завищений податковий кредит з податку на додану вартість у сумі 5,2 млн. грн. і занижені податкові зобов`язання з ПДВ на суму 0,4 млн. грн.», - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки порушнику донараховано податки й фінансові санкції на загальну суму 12,1 млн. грн. Матеріали перевірки направлено в підрозділ податкової міліції для вживання заходів згідно з чинним законодавством.