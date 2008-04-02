Погода в Криму до суботи
16:31, 02 квітня 2008Крым
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3 квітня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями, дощі, лише в Криму без опадів.
Температура в Крим вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, повідомили в Укргідрометцентрі.
4-5 квітня в Україні утримається хмарно з проясненнями погода. Часом дощі (4 квітня на півдні Лівобережжя та в Криму), окремі грози. Місцями туман.
4 квітня температура в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла.
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