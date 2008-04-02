Погода в Криму до суботи

3 квітня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями, дощі, лише в Криму без опадів.

Температура в Крим вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, повідомили в Укргідрометцентрі.

4-5 квітня в Україні утримається хмарно з проясненнями погода. Часом дощі (4 квітня на півдні Лівобережжя та в Криму), окремі грози. Місцями туман.

4 квітня температура в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла.