В Україні з`являться бригадні генерали?

Парламентський Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону України ”Про військовий обов`язок і військову службу” (щодо градації категорій військових звань старшого офіцерського складу).

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні ВР.

Законопроектом (реєстр. №2192), поданим народними депутатами Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, Олександром КУЗЬМУКОМ, Миколою ПЕТРУКОМ, пропонується запровадити у Збройних силах України та Військово-Морських силах нові військові звання ”бригадний генерал” і ”капітан-командор” для посад командирів бригад, керівників структурних підрозділів Генерального штабу ЗСУ, командувань видів ЗСУ, основних факультетів вищих військових навчальних закладів видів ЗСУ, навчальних центрів видів ЗСУ.

Голова Комітету А.ГРИЦЕНКО, представляючи проект на засіданні Комітету, зазначив: ”Метою прийняття закону є забезпечення більш чіткої градації категорій військових звань старшого офіцерського складу, яка в умовах розвитку ефективної системи управління та функціональних структур військ (сил), сприяла б реалізації основних напрямів кадрової політики у Збройних силах України, спрямованих на досягнення якісно нового рівня кадрового забезпечення в умовах повного їх переходу на комплектування військовослужбовцями за контрактом”.

За словами А.ГРИЦЕНКА, ”запровадження нових військових звань ”бригадний генерал”, ”капітан-командор” буде сприяти розвитку у офіцерів стійкої мотивації до військової служби, баченню перспективи свого кар`єрного росту та підняттю престижу військової служби у цілому”.

Проектом також пропонується запровадити норми, відповідно до яких право на прийняття на військову службу за контрактом набудуть громадяни призовного віку, які мають повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби.

Як зазначили автори, ”ця пропозиція є відповіддю на скорочення обсягів призову громадян України на строкову військову службу та повного переходу з 2010 року до комплектування Збройних сил України військовослужбовцями за контрактом”. Народні депутати вважають, що ”у цьому зв`язку виникає нагальна потреба у розширенні переліку категорій громадян, які можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу”.

Члени Комітету загалом підтримали законопроект, погодившись з авторами, що ”його прийняття сприятиме забезпеченню реалізації основних напрямів кадрової політики у Збройних силах України, досягненню якісно нового рівня кадрового забезпечення в умовах повного їх переходу на комплектування військовослужбовцями за контрактом”.

Ухвалення законопроекту також підтримали представники Генерального штабу і Міністерства оборони.

У ході обговорення було висловлено кілька зауважень, які автори погодилися врахувати під час доопрацювання законопроекту.