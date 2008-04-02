Екологи просять Ющенка врятувати Ай-Петрі

Екологічна громадськість Криму просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА забезпечити заповідний режим гори Ай-Петрі, видавши Указ про розширення меж Ялтинського гірничо-лісового заповідника з включенням в нього території Ай-Петрінського плато.

Про це говориться в зверненні голови Координаційної Ради громадських екологічних організацій Криму, президента Кримської академії наук Віктора ТАРАСЕНКА до Президента України.

У зверненні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, В.ТАРАСЕНКО відзначає, що сьогодні Ай-Петрінське плато, яке виконує ряд найважливіших функцій для кримського кліматичного курорту (серед них - кліматостворююча, природоохоронна, водогенеруюча, рекреаційна, лікувально-реабілітаційна), активно освоюється туристичним та грально-розважальним бізнесом.

«Сумний досвід рекреаційно-туристичного освоєння плато гори Ай-Петрі, що призвело до руйнування, а місцями і повного знищення трав`яного покриву і грунтів, альпійських лугів яйли, забрудненню території побутовтми відходами і каналізаційними стоками, захаращення водоакумулюючих карстових воронок і порожнин, величезних втрат у зв`язку з лісовими пожежами - свідчить про те, що природа Криму дуже ранима і не зможе витримати надмірних навантажень», - підкреслює еколог.

На думку кримських учених, головна умова функціонування кліматичного курорту, яким є Велика Ялта, - це збереження рекреаційних кліматичних ресурсів, средовиществорюючих властивостей ландшафтів.

«До Криму зі всього світу приїжджають хворі із захворюваннями легень і верхніх дихальних шляхів, з серцево-судинними і нервовими хворобами. Для них основним видом лікування є клімат. Теза про важливу средовиществорюючу роль ландшафтів повинна стати визначальною, пріоритетною для функціонування південнобережних і гірських кліматичних курортів», - відзначає президент Кримської академії наук.

Він переконаний, що необхідно «обмежувати і лімітувати господарське освоєння території Південного берегу Криму і гірського Криму». Ці території вимагають особливого заповідного природоохоронного режиму, упевнений В.ТАРАСЕНКО.