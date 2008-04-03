Прес-конференція про відкриття кабінету гипертермії для лікування онкохворих

4 квітня - 12.00. Прес-конференція до дня здоров`я і відкриття кабінету гипертермії для лікування онкохворих (апарат вартістю 240 тис. євро). У прес-конференції беруть участь міністр охорони здоров`я АРК Сергій Доніч, головний лікар Клінічного онкологічного диспансера Федір Кисельов, головний психолог Мінохоронздоров`я АРК Віктор Темник та ін. В актовому залі Кримської республіканської установи «Клінічний онкологічний диспансер» (Сімферополь, вул. Беспалова, 49-А).

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