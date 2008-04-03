”Чорноморнафтогаз” вивчатиме надра з австрійською компанією

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив Державному акціонерному товариству «Чорноморнафтогазу» (Сімферополь, Крим) і BlackSea Oil & Gas (Відень, Австрія) вести спільну діяльність по вивченню і розробці надр.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

«Надано дозвіл ДАТ «Чорноморнафтогаз» та «Блексі ойл енд гез АГ», яке не здійснює господарської діяльності в Україні, на узгоджені дії щодо укладання договору про спільну діяльність з геологічного вивчення нафтогазоносності надр, дослідно-промислової розробки нафти і газу та видобування вуглеводнів», - йдеться у повідомленні.

Довідка. ДАТ "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного і Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" знаходяться в управлінні НАК "Нафтогаз України".