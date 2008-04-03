Прокуратура дала зворотний хід 400 рішенням про надання землі в Криму

За три місяці 2008 р. прокуратурою Криму зворотній хід даний майже 400 рішенням про надання землі.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, таким чином попереджено незаконне розпорядження землею загальною площею 37 гектарів.

За результатами проведених у поточному році перевірок додержання земельного законодавства в Криму прокуратурою виявлено нові факти зловживань при розпорядженні землею, незаконного вилучення територій, що охороняються законом, використання підроблених документів і необґрунтованих рішень судів для незаконного отримання землі.

У земельних махінаціях все частіше використовуються підроблені документи. Факти використання підроблених рішень місцевих органів влади, заяв і списків громадян виявлено в Бахчисарайському, Сімферопольському районах, місті Сімферополі - по них порушено кримінальні справи. Усього в 2008 році органами прокуратури Криму порушено 15 кримінальних справ за фактами порушень земельного законодавства.

"Велика кількість порушень встановлена в діяльності посадовців виконавчої влади і місцевого самоврядування - скасовано незаконні рішення про виділення територій заповідного і лісового фондів, про вилучення земель державних підприємств. Наприклад, прокуратурою Ялти оскаржується рішення місцевої міської ради про виділення ділянки в три гектари із земель радгосп-заводу "Гурзуф", - йдеться у повідомленні.

Прокуратурою оскаржуються рішення судів про спонукання до надання землі в прибережній смузі моря в Саках, водоохоронної зоні річки Демерджі в Алушті.