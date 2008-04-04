800 дітей збираються встановити в ”Артеку” світовий рекорд

8 травня найбільший дитячий непрофесійний хор, що складається з 800 дітей - учасників весняної зміни в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим), збирається встановити світовий рекорд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Артека», під керівництвом автора проекту «Музичний табір» Констанції ФОРТУНАТТО (США) діти виконають пісні на чотирьох мовах. Виступ супроводжуватиметься акомпанементом на декількох музичних інструментах.

«К.ФОРТУНАТТО упевнена, що у кожної дитини можна відкрити талант до музики. Її унікальна авторська методика дозволяє протягом тижня навчити дітей, що практично не мають спеціальної музичної підготовки, співати в хорі і грати на музичних інструментах - скрипці, арфі, гітарі, сопілці й інших», - відзначили в «Артеку».

Заявка про реєстрацію світового музичного рекорду буде подана в Книгу рекордів Гіннеса.

Вперше проект «Музичний табір» був апробований в «Артеку» в травні минулого року. Хор з 400 чоловік виконував класичні твори і духовну музику на українській, російській, англійській мовах і на латині.