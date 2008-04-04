Імперативний мандат для кримських депутатів пропонують скасувати

Народний депутат Олесь ДОНІЙ (фракція “Наша Україна - Народна самооборона”) вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», даним законопроектом передбачається скасувати норму про імперативний мандат для депутатів місцевих рад.

О.ДОНІЙ зауважив, що у жодній виборчій системі Європи немає імперативного мандату. «Не даремно Венеціанська комісія чітко висловилася проти імперативного мандату в Україні, вважаючи цю норму нашого законодавства недемократичною», – додав він.

О.ДОНІЙ нагадав, що закон про імперативний мандат для органів місцевого самоврядування був проведений свого часу фактично за «бартерною схемою» в обмін на закон про Кабінет міністрів, за який проголосували дві фракції – БЮТ і Партії регіонів. «Тепер закон про Кабмін змінено (на сьогодні законопроект про Кабінет міністрів прийнято ВР у першому читанні - УНІАН), очевидно, що може бути скасований і закон про імперативний мандат», – сказав він.

На думку О.ДОНІЯ, наступним кроком після скасування імперативного мандату для депутатів місцевих рад має бути перегляд виборчої системи. За його словами, нинішня пропорційна система виборів до органів місцевого самоврядування із закритими списками “не виправдала сподівань, повністю дискредитувавши себе”. Він зазначив, що оскільки списки “формуються виключно внутрішньопартійною бюрократією, депутати місцевих рад стали відірваними від своїх виборців”.