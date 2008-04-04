Генсек НАТО відмовляється називати причини перенесення питання по Україні

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР відмовляється називати причини перенесення розгляду української заявки про приєднання до Плану дій щодо членства в альянсі на грудень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції у Бухаресті після засідання Комісії "Україна-НАТО".

«Я не збираюсь на публіці обговорювати внутрішні питання», - сказав Я.СХЕФФЕР.

Водночас він наголосив, що результати Північноатлантичної ради є дуже потужним сигналом для України. За його словами, приєднання до НАТО це не одномоментне рішення, а цілий процес.

Він також спростував інформацію, що начебто Російська Федерація заблокувала приєднання України до ПДЧ.

Як наголосив Я.СХЕФФЕР, у фінальному комюніке саміту чітко вказано, що всі країни Альянсу погоджуються, що Україна стане членом НАТО.

«Поясніть мені, що в цьому не зрозуміло, як це можна пояснити інакше», - наголосив Я.СХЕФФЕР, звертаючись до журналістів.

Водночас він зауважив, що для цього Україна має виконати певні умови. Він переконаний, що в реченні у фінальному комюніке саміту, де вказано, що Україна стане членом Альянсу, не залишається місця для сумніву.

Відповідаючи на запитання, чи отримає Україна ПДЧ у грудні, Генеральний секретар Альянсу зауважив, що слід дотримуватися тексту фінального комюніке, де чітко вказано, що спочатку міністри закордонних справ країн Альянсу зроблять оцінку дій України.

Як повідомлялося, у резолюції саміту НАТО від 3 квітня йдеться, що Альянс вітає Україну і Грузію в їх прагненні інтегруватися до євроатлантичної співдружності. "Сьогодні ми прийшли до рішення, що ці країни стануть членами НАТО. Обидві нації зробили значний внесок для діяльності Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні і Грузії. ПДЧ є наступним кроком для України і Грузії на їхньому шляху до членства в НАТО. На сьогодні ми дали чітко знати, що ми підтримуємо ці країни в поданні заявки для участі в ПДЧ. Саме тому ми починаємо період інтенсивної взаємодії з обома країнами на високому політичному рівні. Ми звернулися до міністрів закордонних справ із проханням зробити першу оцінку прогресу обох країн на майбутній зустрічі в грудні 2008 р. міністри закордонних справ уповноважені вирішити, чи стануть Україна і Грузія членами НАТО", - підкреслено в резолюції.