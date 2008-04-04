Генсек НАТО відмовляється називати причини перенесення питання по Україні
Внутрішні питання, не для публіки!
Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР відмовляється називати причини перенесення розгляду української заявки про приєднання до Плану дій щодо членства в альянсі на грудень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції у Бухаресті після засідання Комісії "Україна-НАТО".
«Я не збираюсь на публіці обговорювати внутрішні питання», - сказав Я.СХЕФФЕР.
Водночас він наголосив, що результати Північноатлантичної ради є дуже потужним сигналом для України. За його словами, приєднання до НАТО це не одномоментне рішення, а цілий процес.
Він також спростував інформацію, що начебто Російська Федерація заблокувала приєднання України до ПДЧ.
Як наголосив Я.СХЕФФЕР, у фінальному комюніке саміту чітко вказано, що всі країни Альянсу погоджуються, що Україна стане членом НАТО.
«Поясніть мені, що в цьому не зрозуміло, як це можна пояснити інакше», - наголосив Я.СХЕФФЕР, звертаючись до журналістів.
Водночас він зауважив, що для цього Україна має виконати певні умови. Він переконаний, що в реченні у фінальному комюніке саміту, де вказано, що Україна стане членом Альянсу, не залишається місця для сумніву.
Відповідаючи на запитання, чи отримає Україна ПДЧ у грудні, Генеральний секретар Альянсу зауважив, що слід дотримуватися тексту фінального комюніке, де чітко вказано, що спочатку міністри закордонних справ країн Альянсу зроблять оцінку дій України.
Як повідомлялося, у резолюції саміту НАТО від 3 квітня йдеться, що Альянс вітає Україну і Грузію в їх прагненні інтегруватися до євроатлантичної співдружності. "Сьогодні ми прийшли до рішення, що ці країни стануть членами НАТО. Обидві нації зробили значний внесок для діяльності Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні і Грузії. ПДЧ є наступним кроком для України і Грузії на їхньому шляху до членства в НАТО. На сьогодні ми дали чітко знати, що ми підтримуємо ці країни в поданні заявки для участі в ПДЧ. Саме тому ми починаємо період інтенсивної взаємодії з обома країнами на високому політичному рівні. Ми звернулися до міністрів закордонних справ із проханням зробити першу оцінку прогресу обох країн на майбутній зустрічі в грудні 2008 р. міністри закордонних справ уповноважені вирішити, чи стануть Україна і Грузія членами НАТО", - підкреслено в резолюції.