Подання кримського парламенту надійшло до Конституційного Суду

До Конституційного Суду України надійшло подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) деяких статей Закону України «Про закупівлю товарів і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000 року № 1490-III.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного суду. Згідно з Регламентом Конституційного Суду України подання передано на вивчення до Секретаріату КСУ.

Як повідомляв УНІАН, у березні ВР Криму направила до КСУ подання визнати такими, що не відповідають Конституції (неконституційними) ряд статей Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що за допомогою тендерів в Україні «розгорнулася шахрайська корупційна схема», через яку місцеві ради «щороку втрачають десятки і сотні мільйонів». Саме тому ВР АРК просить КС України визнати неконституційними ряд пунктів Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».