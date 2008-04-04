Подання кримського парламенту надійшло до Конституційного Суду
Цікавляться законом про держзакупівлі
До Конституційного Суду України надійшло подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) деяких статей Закону України «Про закупівлю товарів і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000 року № 1490-III.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного суду. Згідно з Регламентом Конституційного Суду України подання передано на вивчення до Секретаріату КСУ.
Як повідомляв УНІАН, у березні ВР Криму направила до КСУ подання визнати такими, що не відповідають Конституції (неконституційними) ряд статей Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що за допомогою тендерів в Україні «розгорнулася шахрайська корупційна схема», через яку місцеві ради «щороку втрачають десятки і сотні мільйонів». Саме тому ВР АРК просить КС України визнати неконституційними ряд пунктів Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».