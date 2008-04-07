У Криму жінки в середньому живуть на 12 років довше за чоловіків
00:01, 07 квітня 2008Крым
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74 роки VS 62 роки
У Криму середня тривалість життя у чоловіків становить 62 роки, у жінок - 74 роки.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.
Показники в Криму близькі до середніх по країні і є одними з найнижчих в Європі. Різниця в показниках по статі – 12 років - говорить про істотні відмінності в рівнях смертності чоловіків і жінок.
Середній вік жінок АРК становить 42 роки. Це на 5 років вище середнього віку чоловіків.
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