Депутати заявляють про розкрадання севастопольських земель

Депутати міської ради Севастополя заявляють про незаконну передачу Севастопольською міською державною адміністрацією понад 360 гектарів земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутати-члени тимчасової слідчої комісії Севастопольської міськради заявили сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

Заступник голови тимчасової комісії, депутат міськради Андрій СЕМЕНОВ заявив, що члени комісії встановили три схеми «розкрадання севастопольських земель».

Одна з них, за його словами, «схема рейдерського захоплення земель як Міністерства оборони України, так і земель Чорноморського флоту Російської Федерації».

«Ми сьогодні маємо 7 фактів, 7 епізодів рейдерського захоплення земель» різними комерційними підприємствами, сказав А.СЕМЕНОВ.

«Сьогодні комісією встановлені факти незаконного оформлення прав власності на об`єкти нерухомості Міністерства оборони України шляхом надання фіктивних документів до органів державної влади, а також встановлено завищення площ, на яких знаходяться ці земельні ділянки», - заявив він.

У свою чергу, депутат Дмитро БЄЛІК повідомив, що «загальна площа земельних ділянок, про які йдеться, становить 363 гектари».

«За найскромнішими підрахунками, сьогодні це близько 3 млрд. грн., які, я не побоюся цього слова, вкрадені у севастопольської територіальної громади», - заявив Д.БЄЛІК.

За його словами, «по п`яти епізодах порушено кримінальні справи, це, можна сказати, офіційна інформація, я думаю, завтра вона прозвучить на сесії міськради».

Водночас, голова тимчасової комісії, заступник голови міської ради Петро КУДРЯШОВ заявив, що комісія проаналізувала «нові факти й в цілому ухвалила рішення на завтрашньому пленарному засіданні рекомендувати міській раді звернутися до Верховної Ради України з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин передачі посадовцями Севастопольської міської державної адміністрації земель міста під забудову, а також ініціювати збір підписів депутатів міської ради про проведення місцевого референдуму й розгляду питання на пленарному засіданні сесії міськради про недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації, оскільки ним нічого не робиться, щоб припинити ось це свавілля щодо севастопольських земель».

П.КУДРЯШОВ також повідомив, що завтра на пленарному засіданні сесії міськради управління МВС у Севастополі надасть депутатам інформацію про проведення всіх слідчих заходів щодо тих фактів, які вони передали.

Як зазначив П.КУДРЯШОВ, за останній місяць стало відомо про ряд нових документів, що свідчать про те, що «схеми продовжують працювати, й, на жаль, тут ми простежуємо чітко певну негативну роль керівників Севастопольської міської державної адміністрації в участі в судових процесах».

За його словами, «продовжується захоплення за декількома рейдерськими схемами севастопольських земель, земель і Міністерства оборони, і, на жаль, земель, що знаходяться в оренді Російською Федерацією».

П.КУДРЯШОВ зазначив, що «міська адміністрація, беручи участь у судах, не оскаржує рішення, не доводить до відома міської ради, фактично продовжує сприяти розкраданню земель і передачі їх без жодних конкурсних, конкурентних, аукціонних умов різним структурам».

Він додав, що «розглядається понад 18 судових справ за всіма цими фактами, в тій чи іншій мірі, за позовами Міністерства оборони, прокуратури».

«Чітко простежується, що в усіх цих схемах задіяна адміністрація. Задіяна, здавалося б, побічно, й, перш за все, своїми діями й бездіяльністю», - сказав П.КУДРЯШОВ.

За його словами, Міністерство оборони України «підтримує позицію міської ради з повернення і майна, і земель Міністерства оборони їх первісним власникам». П.КУДРЯШОВ стверджує, що «Міністерство оборони взнало, що втратило землі й майно тільки після того, як відбулися рішення судів, і були укладені договори оренди й договори суперфіція».