В роботах з підготовки до підняття ”Нафтогазу-67” задіяні два крани та 90 осіб

Українське судно “Нафтогаз-67”, що затонуло в Гонконгзькій протоці, планується підняти на поверхню 22 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, сьогодні роботи з підготовки до підняття судна на поверхню продовжуватимуться.

В операції задіяні 8 суден, в тому числі два крани, та близько 90 осіб, з яких 30 - водолази.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) відбулося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР). Українське судно після удару пішло на дно.

На судні «Нафтогаз-67» перебували 25 осіб: 24 українці та один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – були врятовані.

Потім знайшли тіла трьох моряків. 15 членів екіпажа судна «Нафтогаз-67» вважаються зниклими безвісти.

7 квітня прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку повідомила, що “Нафтогаз-67” планується підняти 23 квітня.