Цього року на первинному ринку Криму продано 11 земельних ділянок

В першому кварталі 2008 року на первинному ринку Криму продано 11 земельних ділянок загальною площею 1,7 га.

Як повідомляє заступник начальника юридичного відділу Республіканського комітету із земельних ресурсів АР Крим Ася ДОЛЯНОВСЬКА, їх вартість, згідно експертній оцінці, склала 1 млн. 905 тис. грн.

Лідером по кількості проданих ділянок є міста Ялта і Саки (по 3). 2 ділянки продано в Євпаторії і поодинці – в Джанкої, Керчі і Сімферополі.

За аналогічний період 2007 року в АР Крим було продано 12 земельних ділянок площею 12,48 га на суму 5 млн. 956 тис. грн.