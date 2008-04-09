Близько половини українок ризикує під час вагітності та пологів

Близько половини жінок в Україні страждає захворюваннями, які значною мірою ускладнюють перебіг вагітності і обмежують можливість виносити і народити дитину, заявив в інтерв’ю «ДТ» керівник відділення внутрішньої патології вагітних Інституту педіатрії професор Володимир Медвідь.

«Частота екстрагенітальної патології серед вагітних жінок, попри їхній молодий вік, дуже висока і становить 35—50%, а за деякими даними — 60% і вище», — повідомив він.

За словами експерта, в українській медичній практиці термін «екстрагенітальна патологія» позначає захворювання, які не пов`язані з акушерством, але значною мірою обмежують можливість жінки виносити і народити дитину.

«Це, наприклад, есенціальна артеріальна гіпертензія, пороки серця, кардіоміопатії, хвороби нирок, цукровий діабет і багато інших», — уточнив професор.

В той же час, додав він, значний прогрес в галузі медицини дає можливість народжувати жінкам, яким порівняно недавно вагітність не рекомендувалася. «Тепер можливості медицини настільки змінилися, що ті, кому 20—25, навіть 15 років тому вагітність була протипоказана, сьогодні мають можливість стати матір’ю», — відзначив Володимир Медвідь.