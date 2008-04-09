Доходи Денісової зменшилися

Сукупний доход Міністра праці і соціальної політики, кримчанки Людмили Денисової у 2007 році склав 651 801,34 грн.

Про це говориться в декларації про доходи міністра, оприлюдненій в газеті "Урядовий кур`єр".

З її доходу дивіденди (відсотки, роялті) складають 297 597,04 грн., доход від передачі майна в оренду - 270 179,41 грн., заробітна плата - 84 024,89 грн.

Відповідно до документа, доход родини Денисової за минулий рік склав 83 030,25 грн., у тому числі дивіденди (відсотки, роялті) - 63 939,51 грн., заробітна плата - 19 090,74 грн.

У власності Денисової знаходиться тільки автомобіль з обсягом двигуна 2510 куб см.

Вся інша рухома і нерухома власність записана на членів родини.

Зокрема, рідні Міністра володіють земельною ділянкою площею 10 соток, квартирою 72 кв. м, садовим (дачним) будиночком 50 кв.м., нерухомим майном у Ялті (спорудження 1/4 частки площею 350,6 кв.м, нежиле приміщення 1/4 частки - 241,7 кв.м) і в Сімферополі (нежиле приміщення 1/4 частки - 933,2 кв.м).

Родині також належать три автомобілі - "Volkswagen Touran", "Volkswagen PS", "Rover mini". За утримання усього майна торік сплачено 2 710 грн.

У декларації відзначено, що Денисова в 2007 році купила цінних паперів на суму 2 934 556 грн. Розмір внесків у статутні (пайові) фонди підприємств - 5 291 528, 5 грн., у тому числі за кордоном 99 885 грн. Розмір внесків у статутні (пайові) фонди підприємств членів родини дорівнює 125 тис.грн. На банківському рахунку Міністр зберігає 503 306,86 грн., а члени її родини - 981 200,43 грн.

Нагадаємо, у 2006 році Денисова задекларувала 10 626 330,47 гривень доходів і зайняла 36-е місце в рейтингу найвпливовіших кримчан.

Українська правда