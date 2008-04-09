Допомога дітям-сиротам збільшена удвічі
16:45, 09 квітня 2008Крым
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Це створить додатковий стимул брати їх у сім`ї
Кабінет Міністрів удвічі збільшив допомогу дітям-сиротам – із 795 грн. до 1590 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
«Збільшення удвічі цієї допомоги від сьогодні створить додатковий стимул сім`ям брати у сім`ї дітей-сиріт, а також безпритульних дітей і опікуватися цими дітьми», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.
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