Допомога дітям-сиротам збільшена удвічі

Кабінет Міністрів удвічі збільшив допомогу дітям-сиротам – із 795 грн. до 1590 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Збільшення удвічі цієї допомоги від сьогодні створить додатковий стимул сім`ям брати у сім`ї дітей-сиріт, а також безпритульних дітей і опікуватися цими дітьми», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.