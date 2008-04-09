Єхануров не радить казати, що у українця щось заберуть

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ впевнений, що будь-які загрози територіальній цілісності України тільки об’єднають українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після закінчення переговорів з міністром Національної оборони Польщі Богданом КЛІХОМ у Варшаві.

Зокрема, на запитання журналістів, якою може бути реакція України на заяви представників Росії про начебто можливі територіальні претензії, зокрема щодо Криму, у разі вступу України до НАТО, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: «Для українця сказати, що у нього щось заберуть, - це була б помилка».

Міністр оборони нагадав, що одного разу вже були претензії, які стосувалися острова Тузла, і, за його словами, «ви знаєте – вся Україна об’єдналася».

На думку міністра, в сьогоднішньому світі говорити про територіальні претензії не сучасно.

Він також зазначив, що у сьогоднішньому складі Верховної Ради тільки фракція КПУ виступає проти вступу України до НАТО. Однак її чисельність становить лише 21 депутат з 450, нагадав Ю.ЄХАНУРОВ.

За словами міністра, «усі інші політичні сили просто експлуатують момент».