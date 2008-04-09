Міліція Севастополя вилучила 138 гральних автоматів

138 гральних автоматів на суму понад 180 тис. грн. вилучено у Севастополі під час операції, проведеної в ігорних клубах міста правоохоронцями.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі, під час перевірки 23 суб’єктів господарської діяльності виявлено 16 порушень, основне з яких - відсутність ліцензії Міністерства фінансів України на діяльність в сфері ігорного бізнесу.

За інформацією УМВС України в Севастополі, за цими фактами порушені кримінальні справи за ст. 202 Кримінального кодексу України - порушення порядку заняття господарською діяльністю.