Фермер «забув» оформити працівників

Господар птахоферми в Красногвардійському районі Автономної Республіки Крим, приймаючи на роботу співробітників без офіційного оформлення трудових відносин, грубо порушив трудові і конституційні права працівників, серед яких був один неповнолітній.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, через те, що не були оформлені трудові договори, трудові і медичні книжки працівники не могли розраховувати на включення відпрацьованого часу в трудовий стаж, а також на соціальний захист і соціальне страхування.

Стосовно недбайливого фермера районною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю). Справа передана для розгляду в суд.