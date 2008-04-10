За курортний сезон молитимуться в Євпаторії

В день відкриття курортного сезону в Євпаторії (Крим) священнослужителі православної церкви планують провести Хресний хід, освятити мінеральну воду в міському бюветі і відслужити молебень за успішне проведення курортного сезону.

Керівництво міста запрошує і представників інших конфесій взяти участь в заходах, присвячених відкриттю сезону.

Міський голова Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО не задоволений темпами роботи з підготовки міста на початок курортного сезону. У місті повинен бути створений здоровий ажіотаж, щоб всі відчули, що пора зустрічати гостей, вважає влада Євпаторії.

Нагадаємо, що курортний сезон в Євпаторії планується відкрити 1 травня. 1-2 травня в місті пройдуть торжества під загальним девізом «7 парадів, 2 рекорди».

За матеріалами євпаторійського сайту Каламіт