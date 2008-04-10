Каструвати педофілів пропонують у Росії

Представники ісламської громадськості Росії виступають за жорстке покарання педофілів, зокрема, підтримують можливе застосування хімічної кастрації до засуджених за цей злочин.

Голова комісії Громадської палати РФ з контролю за діяльністю правоохоронних органів і реформуванням судово-правової системи Анатолій Кучерена в середу повідомив, що такий захід може бути висунута як законодавча ініціатива.

"Запропонована головою комітету Громадської палати ініціатива знаходить розуміння і підтримку у мусульманської громади Росії. Ми виступаємо за рішучі і негайні заходи щодо педофілів", - заявив РІА Новости перший заступник голови Ради муфтіїв Росії Дамір Гизатуллін.

"Ми також підтримуємо ідею Анатолія Кучерени щодо хімічної кастрації педофілів. Цей захід може видатися жорстоким. Проте, його застосовують в багатьох країнах світу, - сказав РІА Новости перший заступник голови Центрального духовного управління мусульман Альбір Крганов... - Сподіваємося, що ця ініціатива не загрузне в бюрократичній тяганині. А суперечки про те, гуманно це чи ні, недоречні. Що гуманного в тому, що дорослий дядько гвалтує дітей, а потім "відмазується" від злочину будь-яким шляхом", - наголосив він.

Голова Координаційного центру мусульман Північного Кавказу Ісмаїл Бердієв висловився ще жорсткіше. Релігійний діяч вважає, що "лікування цих покидьків" (педофілів) за рахунок держави не дасть жодних результатів. "Якщо когось спіймано на педофілії, розмова з ним повинна бути гранично короткою - страта", - заявив Бердієв. У Росії діє мораторій на вищу міру покарання.

Мусульманські діячі висловили надію, що ініціативу Кучерени підтримають і представники традиційних релігій Росії.