Нарада стосовно закриття Ялтинського зоопарку

11 квітня - 11.00. Під головуванням Постійного Представника Президента України в АР Крим

Леоніда Жунька відбудеться нарада стосовно закриття об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення – Ялтинського зоопарку.

У нараді приймуть участь: Голова комісія ВР АРК з агарних і земельних питань, екології та раціональному природокористуванню, Головний санітарний лікар АРК, Лівадійський сільський голова, директор Ялтинського зоопарку “Сказка”, представники Рескомзему АРК, Держземінспекції АРК, Рескомприроди АРК, Міністерства буд.політики та архітектури АРК, Головного управління ветеринарної медицини АРК, Головного управління МНС України в АРК, Управляння держнадзорохоронпраці України в АРК та м.Севастополь, Податкової інспекції України в АРК

та відповідних Ялтинських служб.

Місце проведення: зал засідань Представництва Президента України в АРК (Сімферополь, провулок Совнаркомовський, 3-а).