Німецька MASA-Henke поставить «Будіндустрії» обладнання на ?5 млн.

Німецький виробник машинобудівного обладнання, компанія MASA-Henke Maschinenfabrik GMBH, поставить устаткування на суму 5 млн. євро для виробництва автоклавного газобетону ЗАТ ”Бахчисарайський комбінат ”Будіндустрія”.

Про це повідомив голова Наглядової ради ЗАТ ”Бахчисарайський комбінат ”Будіндустрія” Артур ЛУК’ЯНЕЦЬ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, договір на постачання обладнання був підписаний 9 квітня.

Сума інвестицій у будівництво заводу з виробництва автоклавного газобетону складе 20 млн. євро.

На сьогодні оформлена ділянка під будівництво на території незавершеного об`єкта будівництва – заводу великопанельного житлового будівництва, в безпосередній близькості від виробничих потужностей комбінату.

Раніше підприємство з дозволу АМК придбало контрольний пакет акцій компанії ТзОВ «Техномаркетбуд» для участі в інвестиційному проекті будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону.

Проект будівництва заводу розроблений та узгоджений з місцевою владою.

Виробничі потужності заводу складуть близько 1 тис. кубометрів за добу (300 тис. кубометрів за рік) стінних блоків з газобетону автоклавного затвердіння.

За словами А.ЛУК’ЯНЦЯ, комбінат планує зайняти 30% ринку Криму з виробництва стінних матеріалів.

Продукцію заводу планується реалізовувати в Криму, Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі та Одеській області.

Як зазначив член наглядової ради ЗАТ ”Бахчисарайський комбінат ”Будіндустрія” Максим НЕСТЕРЕНКО, фінансування будівництва заводу планується здійснювати за власні кошти компанії (придбання обладнання), за допомогою кредитування європейських банків за участю страхових компаній, а також шляхом випуску облігацій на внутрішньому ринку або кредитування українськими банками.

Він також зазначив, що підприємство спільно з компанією MASA-Henke Maschinenfabrik GMBH планує будівництво заводу з виробництва вапна на території заводу з виробництва автоклавного газобетону.

А.ЛУК’ЯНЕЦЬ уточнив, що сума інвестицій в проект складе 2-3 млн. євро, виробнича потужність – 120 тонн вапна за добу.