У Криму ціни на 3% вищі, ніж в столиці України

Інфляція в Автономній Республіці Крим вища, ніж в цілому по Україні. Про це свідчить «розрахунок вартості життя населення в регіоні», заявила сьогодні на нараді в Сімферополі міністр праці і соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, їй як членові уряду були надані дані, які говорять про те, що «в Криму ціни на 3% вищі», ніж в столиці України. «Напевно, проблема тут в регулюванні ціни, соціального діалогу, соціального партнерства з тими, хто є основними постачальниками уроздріб продуктів, до супермаркетів», - підкреслила міністр. За її словами, потрібно подивитися на те, "наскільки ми можемо вплинути і шляхом переговорів знижувати такі інфляційні процеси, які сьогодні відбуваються в Криму".