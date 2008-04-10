Молодим сімферопольцям зроблять щеплення від кору і краснухи

У Сімферополі (Крим) у травні молодь прищеплять від кору і краснухи.

З 16 по 26 травня в Сімферополі буде проведена кампанія додаткової імунізації (КДІ) населення у віці від 16 до 29 років, повідомляє прес-центр міськради Сімферополя.

За інформацією заступника начальника Сімферопольського міського управління охорони здоров`я Оксани КОЗУБ, в Сімферополі вакцинації підлягають майже 63,5 тисячі молодих сімферопольців, з них 42 тисячі – учням. «Це майбутні батьки, яким просто необхідно зробити щеплення, оскільки захворювання краснухою під час вагітності, наприклад, веде до потворності дитини, - розповіла вона. – Якщо у вагітної дівчини виявлять краснуху, то перервуть вагітність на будь-якому терміні».

За словами О.КОУЗБ, на час КДІ в Сімферополі буде організовано 101 медичну бригаду: 96 постійних і 5 тимчасових (кожна бригада включає лікаря (фельдшери), вакцинатора і реєстратора). В даний час в кримську столицю для проведення КДІ вже поступили шприци, коробки для утилізації, а сама вакцина європейського виробництва поступить до кінця квітня. «Це високоякісна вакцина останнього покоління, високоочищена і без консервантів. Щеплення робитимуть безкоштовно», - відзначила вона.

Щеплення не робитимуть молодим людям, у яких є протипоказання: температура, ГРВІ, гідроцефалія і епілепсія, вроджений або комбінований імунодефіцит, злоякісні пухлини, вагітність, СНІД, гормональна терапія.