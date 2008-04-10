ДАІ Криму проводить операцію «Мігрант»

До 15 квітня на території півострова співробітниками кримської Державтоінспекції проводиться профілактичні заходи під назвою «Мігрант», направлені на розкриття і запобігання злочинам, здійсненим іноземцями і особами без українського громадянства.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ в Криму, операція проводиться також з метою встановлення організованих злочинних груп, що займаються вивозом краденого автотранспорту за кордон, і запобігання їх діяльності.

Під час проведення операції «Мігрант» інспектори ДАІ спільно з іншими силовими структурами обстежують місця можливого зберігання крадених автомобілів.

На автодорогах автономії інспектори ДАІ затримують водіїв, які управляють автотранспортом з підробленими номерами вузлів і агрегатів, перевозять вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухівку, наркотики. «При цьому особлива увага приділятиметься водіям-іноземцям», - говорять в ДАІ.