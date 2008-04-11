В Євпаторії влаштують Чемпіонат живої статуї

1-2 травня в Євпаторії (Крим) відбудеться Відкритий Євпаторійський Чемпіонат живої статуї - Yevpatoriya Open Living Statues Championship.

Чемпіонат живої статуї – це багатоплановий захід, розрахований на максимальне ознайомлення жителів і гостей міста з кращими представниками жанру «Живих статуй», а також розрахований на популяризацію вуличних перформансов, підвищення професіоналізму українських і зарубіжних виконавців.

Yevpatoriya Open Living Statues Championship запрошує любителів і професіоналів у віці від 16 років помірятися силами з артистами в оригінальному жанрі у 4 номінаціях: "класика" (переможець визначається жюрі чемпіонату по критеріях: ідеальний підбір образу, якість гриму, відповідний костюм), "скульптурна композиція (переможець визначається жюрі чемпіонату по критеріях: складність, задумка, завершеність), "улюбленець публіки" (виражається в грошовому еквіваленті від глядацького збору кожного актора), "креатів" (переможець визначається жюрі по критеріях: екстраординарність, виконання, ідеї).

Серед переможців в номінаціях буде вибраний володар Гран-прі Yevpatoriya Open Living Statues Championship - тис. доларів США.

Організатори Yevpatoriya Open Living Statues Championship - міський виконком Євпаторії, Головне управління інвестиційної політики міськради, Євпаторійський міський Центр дозвілля, Євпаторійський театр живої скульптури.

Нагадаємо, 1-2 травня в Євпаторії відкриють курортний сезон-2008.