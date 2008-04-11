У Криму розгромлено мусульманське кладовище

Мусульманське кладовище розгромлено в селищі Чистеньке під Сімферополем (Крим).

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар Меджлісу кримськотатарського народу Ліля МУСЛІМОВА.

Про це стало відомо сьогодні вранці.

За даними Л.МУСЛІМОВОЇ, на мусульманському кладовищі понад 500 поховань. Точна кількість розгромлених надгробних каменів поки невідома. За попередніми даними, розбито близько 40 надгробків. Проте ця цифра може зрости. «Зараз кількість пошкоджених надгробків уточнюється», - сказала прес-секретар Меджлісу.

За її даними, через паркан від мусульманського кладовища розташовано християнське – його вандали не чіпали. «Християнське кладовище не чіпали», - зазначила прес-секретар Меджлісу.

На паркані кладовища напис червоною фарбою «Татари - геть з Криму», також намальовано шибеницю і перекреслена тамга.

Зараз на кладовищі зібралося близько 300 осіб – жителі довколишніх селищ компактного проживання, міліція, СБУ, депутати кримського парламенту з фракції «Курултай-Рух» та ін.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 9 на 10 лютого невідомі зруйнували практично повністю всі надгробні камені (за різними даними, від 220 до 270) на мусульманському кладовищі в смт. Нижньогірське, а також убили собаку, яка була єдиним сторожем на кладовищі. Меджліс висловив обурення з приводу того, що сталося. Порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами).

На початку квітня в Сімферополі було виявлено ксенофобські стосовно кримських татар написи. Схожі написи було знайдено також цього тижня в місті Білогорську.