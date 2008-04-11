Нафтотрейдерам Криму рекомендують утриматися від підвищення цін на бензин

Кримське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) рекомендувало ПЕК "Соврємєннік", фірмі "ТЕС", ТОВ "Атан-Крим", ТОВ "ТЕС-Авто", ТОВ "ТД "Континіум-Галичина" та ТОВ "УТН-Восток" утриматися від необґрунтованого підвищення цін на бензини та дизпаливо. Про це повідомляє прес-служба АМКУ. Загалом, АМКУ рекомендувало нафтотрейдерам Криму вжити заходів для попередження вчинення порушень конкуренційного законодавства. На вимогу кримського відділення АМКУ підприємства повинні діяти виключно у відповідності до чинного законодавства.

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