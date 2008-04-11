Нафтотрейдерам Криму рекомендують утриматися від підвищення цін на бензин

12:00, 11 квітня 2008
Крым
0

Кримське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) рекомендувало ПЕК "Соврємєннік", фірмі "ТЕС", ТОВ "Атан-Крим", ТОВ "ТЕС-Авто", ТОВ "ТД "Континіум-Галичина" та ТОВ "УТН-Восток" утриматися від необґрунтованого підвищення цін на бензини та дизпаливо.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Загалом, АМКУ рекомендувало нафтотрейдерам Криму вжити заходів для попередження вчинення порушень конкуренційного законодавства.

На вимогу кримського відділення АМКУ підприємства повинні діяти виключно у відповідності до чинного законодавства.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter