Нафтотрейдерам Криму рекомендують утриматися від підвищення цін на бензин
12:00, 11 квітня 2008Крым
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Кримське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) рекомендувало ПЕК "Соврємєннік", фірмі "ТЕС", ТОВ "Атан-Крим", ТОВ "ТЕС-Авто", ТОВ "ТД "Континіум-Галичина" та ТОВ "УТН-Восток" утриматися від необґрунтованого підвищення цін на бензини та дизпаливо.
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Загалом, АМКУ рекомендувало нафтотрейдерам Криму вжити заходів для попередження вчинення порушень конкуренційного законодавства.
На вимогу кримського відділення АМКУ підприємства повинні діяти виключно у відповідності до чинного законодавства.
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