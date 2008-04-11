У горах Криму встановлять прапори на підтримку Тимошенко
14:13, 11 квітня 2008Крым
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Хід акції зніматимуть на відео
Активісти молодіжної організації Всеукраїнського громадського об`єднання «Батьківщина» проведуть у кримських горах акцію на підтримку діяльності Кабінету Міністрів України і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримської організації «Батьківщини».
Акцію проведуть молодіжні організації ВО «Батьківщина» з Вінницької області і Криму.
«Планується, що впродовж 7 днів група активістів займеться встановленням прапорів на найвищих точках кримських гір на доказ підтримки молоддю дій членів уряду України із становлення української державності», - повідомили в кримській «Батьківщині».
Акція на підтримку уряду Ю.ТИМОШЕНКО стартує 13 квітня. Хід акції зніматимуть на відео.
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