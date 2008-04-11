В Ялті накрили два «підпільні» цехи

2 «підпільних» цехи: на одному виготовляли вироби з металу, на іншому – блоки з пінобетону, - виявили співробітники податкової міліції в Ялті (Крим).

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, на нелегальному виробництві металовиробів були відсутні дозвіл на розміщення об`єкту торгівлі, дозволи МНС і СЕС, свідоцтво про сплату єдиного податку. Вилучено устаткування і готові до реалізації вироби.

У цеху, де виготовляли блоки з пінобетону, також не було вирішуючих документів. Вилучені бетономішалки, цемент, пісок, блоки з пінобетону.

По кожному з фактів готуються матеріали для передачі до суду.